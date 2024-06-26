شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكري 30 يونيو، مؤكدا أن ثورة يونيو مثلت حدثًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره.



وجاء نص التهنئة كالتالي :



الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد،

يشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونية لعام 2013، تلك الثورة التي مثلت حدثًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها.

وإنني إذ انتهز هذه المناسبة الوطنية، لأدعو الله عز وجل أن يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الأبي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم بألف خير وسعادة.