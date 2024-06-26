شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، على حصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث المقدم بعنوان "تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي" بدرجة امتياز.

وقالت النائبة نجلاء باخوم خلال الجلسة العامة اليوم: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله اشكر مجموعة من الكيانات لها أثر في هذه الدراسة أولا مجلس النواب لترشيحي لهذا المكان و أشكر الامانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام و حزب الشعب الجمهوري الذي رسخ أمور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة واشكر لجنة التضامن الاجتماعي و اشكر من حضر مناقشة البحث ، و كل قيادات الأكاديمية العسكرية المتمثلة في مدير الأكاديمية وكلية الدفاع .

وتابعت :" قضية الوعي استراتيجية و تهم الأمن القومي وهي تضافر الجهود ، و ادركنا ان الامن القومي مسؤولية الجميع "واهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس و ادعو الزملاء للتقديم فى هذه الدراسة لأنها عظيمة و مهمة".