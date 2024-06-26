شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية دور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أو بمعنى أدق، اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ستواصل دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى فترة الإجازة الصيفية.

ووجه رئيس المجلس الشكر، لأعضاء اللجنة على جهدهم فى مشروع القانون، قائلا:" يبذلون جهود كبيرة فى واحد من أهم مشروعات القوانين، ونتمنى انهاء مشروع القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية، وسوف ننظره بداية دور الانعقاد المقبل إن شاء الله، أشكركم على التعاون والجدية فى العمل".