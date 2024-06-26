شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبيرة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال النصف الأول لـ2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.



وأشار التحالف إلى أن هذه الإنجازات تُعدّ نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد التحالف الوطني على التزامه بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين المصريين وبناء مستقبل أفضل لمصر، مثمنا جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكدين على أهمية العمل الجماعي والتشاركية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.