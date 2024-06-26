شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: وزير العدل حريص على حضور جلسات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس.

وقال:" نرحب بوزير العدل في الجلسة العامة للمجلس فهو من أكثر الوزراء مواظبة في حضور الجلسات".