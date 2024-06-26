شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: وزير العدل حريص على حضور جلسات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليلالأربعاء، 26 يونيو 2024 12:18 م
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس.
وقال:" نرحب بوزير العدل في الجلسة العامة للمجلس فهو من أكثر الوزراء مواظبة في حضور الجلسات".
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