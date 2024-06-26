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رئيس مجلس النواب: وزير العدل حريص على حضور جلسات البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 12:18 م

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس.

وقال:"  نرحب بوزير العدل في الجلسة العامة للمجلس فهو من أكثر الوزراء مواظبة في حضور الجلسات".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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