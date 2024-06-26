شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم مائدة مستديرة حول مشروع قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً.

يشارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، و النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، بينهم الزملاء هشام فؤاد، ومصطفى بسيونى، وإيمان عوف، والدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء.

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية، كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟

وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.