فادي الحسن لـ"النشرة": لا صحة للحديث عن مجيء طيران كويتي لاجلاء الكويتيين الموجودين في لبنان

نفى رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسين، في حديث لـ"النشرة" اي وجود لطيران اجلاء لرعايا الدول، بسبب تقرير صحيفة تيليغراف الاخير، مؤكداً ان "لا صحة للحديث عن مجيء طيران كويتي لاجلاء الكويتيين الموجودين في لبنان".

وفي وقت سابق، أكد الحسن لـ"النشرة" أن الحجوزات لم تتأثر نتيجة الشائعات التي أثيرت حول المطار في الايام الماضية، مشيرا الى أنّه "يومياً يحضر الى لبنان ما بين 13 الى 14 ألف راكب وعادةً في هذا الوقت لا تكون أكثر من ذلك"، لافتًا الى أنه "إذا قارنّا مع السنة الماضية نجدها ذاتها"، وتوقّع "قدوم مغتربين من مختلف الدول".