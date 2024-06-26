نفى رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسين، في حديث لـ"النشرة" اي وجود لطيران اجلاء لرعايا الدول، بسبب تقرير صحيفة تيليغراف الاخير، مؤكداً ان "لا صحة للحديث عن مجيء طيران كويتي لاجلاء الكويتيين الموجودين في لبنان".
وفي وقت سابق، أكد الحسن لـ"النشرة" أن الحجوزات لم تتأثر نتيجة الشائعات التي أثيرت حول المطار في الايام الماضية، مشيرا الى أنّه "يومياً يحضر الى لبنان ما بين 13 الى 14 ألف راكب وعادةً في هذا الوقت لا تكون أكثر من ذلك"، لافتًا الى أنه "إذا قارنّا مع السنة الماضية نجدها ذاتها"، وتوقّع "قدوم مغتربين من مختلف الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الحسن لـ"النشرة": لا صحة للحديث عن مجيء طيران كويتي لاجلاء الكويتيين الموجودين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.