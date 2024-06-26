بارولين من السراي: البابا فرنسيس قلقٌ لجهة عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان حتى الآن

اعرب امين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن سعادته لزيارة لبنان الذي يراهُ البابا فرنسيس بلداً للعيش المشترك والأخوي، مشيرا الى ان "البابا فرنسيس قلقٌ لجهة عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان حتى الآن

وفي مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، لفت بارولين الى ان "رئيس الجمهورية يمثل وحدة البلاد وعلى المسؤولين السياسيين أن يقوموا بواجبهم لانتخاب رئيس جديد"، لافتا الى ان "الشرق الأوسط يعيش فترة عصيبة والبابا الذي لديه علاقات دائمة مع الفلسطينيين والإسرائيليين يدعو لإحلال السلام ووقف الصراع وإطلاق الاسرى في غزة وإيصال المساعدات من دون عوائق إلى القطاع الفلسطيني".

ورأى بارولين إن كل حرب تترك العالم أسوأ مما كان عليه وهي بمثابة استسلام أمام قوى الشر، كاشفا انه "سأحمل إلى البابا الدعوة لزيارة لبنان ونأمل أن يتمكن من ذلك ويحمل المصالحة إلى هذا البلد".