لفت البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في نداء وجّهه إلى البطاركة والمطارنة والرّؤساء العامّين والرّئيسات العامّات، والإقليميّين والإقليميّات، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ​لبنان​، إلى "أنّنا بنتيجة اجتماعنا حول أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، اتّخذنا توجيه هذا النّداء: تُقام في جميع كنائسنا في لبنان والأراضي البطريركيّة وبلدان الانتشار، الصّلوات يومَي السّبت والأحد المقبلين 29 و30 حزيران، من أجل إنهاء الحرب في ​غزة​ و​جنوب لبنان​؛ وإحلال سلام عادل وشامل فيهما".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي بنداء للبطاركة والأساقفة الكاثوليك: لإقامة صلوات السبت والأحد المقبلين لإنهاء الحرب بغزة والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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