المجري: تعزيز التعاون مع الصين سيكون هدفًا مهمًا للمجر أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة -

قال وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، إن تطوير التعاون مع الصين سيكون هدفًا مهمًا أثناء رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيكون له أفضل الأثر في تحقيق أهداف القدرة التنافسية والأهداف البيئية.

وأضاف سيارتو - في أعقاب محادثات هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي حسبما أورد موقع (أباوت هنجاري) الخاص بالحكومة المجرية - أن الصين شريك قيّم أيضًا لأنها "واحدة من أكثر أبطال السلام حسمًا وتعبيرًا والتزامًا" .

ورحب سيارتو بالاقتراح الصيني البرازيلي المشترك للسلام في أوكرانيا، مؤكدا أن المجر تؤيده بالكامل لأنه يمكن أن يكون أساسًا جيدًا لوقف إطلاق النار ومحادثات السلام.

وقال سيارتو إنه ووانج متفقان على ضرورة تعزيز الجهود "للتوسط في السلام، لأنها الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الخسائر للأطراف المتحاربة حول العالم".

وأضاف أن المجر، أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، سوف تركز أيضًا على تحسين القدرة التنافسية، كما تطرقت المحادثات مع وانج إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الأوروبية الصينية.

ورأى وزير الخارجية المجري أن التعاون الاقتصادي مع الصين يمكن أن يعزز القدرة التنافسية الأوروبية، التي تدهورت كثيرا في الآونة الأخيرة، وقال إن "المجر هي أفضل مثال على فوائد التعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب المبني على الاحترام المتبادل والتفكير السليم، حيث تتعاون هنا أكبر الشركات الشرقية والغربية"، وأكد أن أوروبا ستزدهر إذا تمكنت من توطيد التعاون مع الصين بدلا من استخدام نهج أيديولوجي والسعي إلى العزلة واعتماد التعريفات الجمركية.