فلسطين: إسرائيل تتبع وسائل لا إنسانية في حربها الممنهجة تجاه قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة نتشة، أن اسرائيل تتبع وسائل لا إنسانية، كالحصار والتجويع، في حربها الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت رتيبة نتشة - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء إلى شح الإمكانيات في القطاع وقلة المساعدات الغذائية والدوائية، موضحة أن المرضى وكبار السن لا يجدون القدرة على إخلاء منازلهم إلى أماكن الإيواء.

وقالت إن الهدف مما تقوم به إسرائيل في شمال قطاع غزة هو إفراغ تلك المنطقة لاستكمال مشروعها التهجيري للشعب الفلسطيني وجعل القطاع غير قابل للحياة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل ليس فقط الأسلحة المحرمة وإنما أيضا تقوم بالتنكيل بالمواطنين والمدنيين في القطاع أثناء التحقيقات.

وأضافت رتيبة نتشة: "نسمع بشكل يومي عن تقارير تخرج عن منظمات دولية بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية وكل هذه التقارير تستند على حالات فردية أو جماعية"، مؤكدة أن "توثيق هذه الحالات سيتم استخدامه كأدلة ضد اسرائيل في ارتكابها مجازر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني.. ونبذل قصارى جهدنا لتوفير المواد والشهادات الحية لإثبات تورط إسرائيل في هذه الجرائم".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 60 شخصًا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 86377 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

وطالبت الجمعية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع، وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة، لخفض نسب الجوع.

ودعت إلى فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمد ومتواصل.