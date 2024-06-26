بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون داخليًا وعلى الساحة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية.

وقال بوتين- في برقية نشرها الكرملين، للمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورج- إن مجموعة "بريكس" تسعى لتطوير التنظيم القانوني مع باقي دول العالم، وتعميق التعاون الدولي على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن رئاسة روسيا هذا العام لرابطة "بريكس"، وبالتعاون مع شركائها، تسعى جاهدة لتطوير نظام قانوني فعال قادر على تعزيز أمن الغذاء والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للتجارة العالمية والتعاون التكنولوجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضح أن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

واختتم بوتين، كلمته، بالإعراب عن ثقته في أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبّر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية.

وتأسس منتدى بطرسبورج القانوني الدولي عام 2011، ووفقا لمرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 15 فبراير من عام 2022، يتم إقامته سنويا، حيث أصبح أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وهيئات إنفاذ القانون بشأن قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين وقطاع الأعمال وتحسين ممارسات إنفاذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية بغرض تطوير الثقافة القانونية.

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

سبق لصحيفة "تريبيون" الهندية أن ذكرت أن زيارة مودي ستكون في 8 يوليو، وستكون ليوم واحد فقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة وإعادة انتخاب بوتين كرئيس لروسيا في مارس الماضي.

وفي وقت سابق، أشار مصدر من البرلمان الهندي إلى أن الزيارة قد تمتد لمدة يومين، مؤكدًا على الاتصالات الدورية بين بوتين ومودي منذ أول لقاء لهما في قمة بريكس السادسة في البرازيل عام 2014، حيث تبادلا الزيارات وأجروا محادثات في الاجتماعات الدولية وعبر الهاتف.

مسؤول روسي: موسكو ستنجو من العقوبات الجديدة لكنها لن تغفر لمحاولة إيذاء شعبها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنجو من العقوبات الجديدة، لكنها لن تنسى أو تغفر هذه المحاولة لإيذاء شعبها.