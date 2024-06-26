الطاقة العمانية: 4971 مليون برميل إجمالي الاحتياطي النفط والمكثفات النفطية بنهاية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن العمانية لعام 2023 أن الشركات الاستكشافية والمنتجة في قطاعي النفط والغاز قامت خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 63 بئرا استكشافية للنفط و15 بئرا استكشافية للغاز.

حيث سجل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2023 نحو 4971 مليون برميل مرتفعا بنسبة واحدًا % عما كان عليه في عام 2022 ، في حين بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي لسلطنة عُمان بنهاية عام 2023م نحو 23 تريليون قدم مكعب، منخفضاً بنسبة 5 % عما كان عليه في عام 2022.

وذكر التقرير السنوي - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023م بلغ نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92%.

وأشار إلى أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عُمان بلغ خلال عام 2023م 1.05 مليون برميل مقارنة ب 1.06 ألف برميل في اليوم في عام 2022م، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.5 %عن العام المنصرم، في حين بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 نحو 310 ملايين برميل.

كما سجل متوسط إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي خلال عام 2023م نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بمعدل 30.1 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز المصاحب و 112.4 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز غير المصاحب، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 4 % مقارنة بعام 2022.

وانخفض متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2023م بمقدار 14 % حيث بلغ نحو 82.3 دولار أمريكي للبرميل، وتراوح سعر برميل النفط العماني بين 74.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أدنى في شهر أغسطس 2023 و 92.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أعلى في شهر نوفمبر من العام نفسه.