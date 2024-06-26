الهيئه القومية للتأمين الاجتماعي: تبكير صرف معاشات شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يولية علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو.

ووفق بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، سيتم الصرف لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات و المستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر و فروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، و جميع فروع مكاتب البريد المصري.