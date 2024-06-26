شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: نجدد دعمنا للرئيس السيسى فى ذكرى 30 يونيو لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

جدد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، التأكيد على دعم المجلس النيابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكري الحادية عشر لـ 30 يونيو في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا، مع مطالبته بالمزيد من الإنجازات وتحقيق أماني الشعب.

وقال "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن القائد الذي انتصر لإرادة الشعب في 30 يونيو قادر على مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد في الفترة الراهنة، طالما كان هناك مخلصون إلى جواره.

وأضاف "بكري": "إذا كان الشعب المصري يعاني من العديد من الأزمات، فأن الرئيس قطعا لن يترك هذه الأزمات دون حل، ولكن البلاد تحتاج إلى الاصطفاف الوطني والحكمة للخروج من الأزمات الراهنه، وأتمني أيضا أن تكون الذكرى الـ11 استكمالا للانحياز للشعب في مطالبه الاجتماعية".

ووجه مصطفي بكري التحية القوات المسلحة في انحيازها للشعب وثورته الخالدة وإنقاذ البلاد من الفوضى والمخاطر.