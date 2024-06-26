شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: الشباب فهم ركائز أى أمة وخط الدفاع الأول والأخير عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة التواصل المجتمعي المركزية بكتلة الحوار لقاء مع أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس الكتلة لترتيب عدد من الفعاليات والتدريبات المشتركة مع عدد من اللجان في العاصمة وبعض المحافظات خلال الفترة القادمة التي تدعم الأهداف والاستراتيجية التي أعلن عنها مؤسس الكتلة منذ بداية إعلان التأسيس خلال جلسات الحوار الوطني مؤكدا على الدور المجتمعي الذى نقوم به للفئات العمرية المختلفة وبالأخص الشباب و لذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولويةَ جميع المؤسسات والمجموعات الاجتماعية التي تسعى للتغيير .

وأشارت نرمين ميشيل رئيسة لجنة التواصل المجتمعي المركزية وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار خلال اللقاء أن تنمية المجتمعات وبنائها بمساعدة شبابها تصبح مجتمعات قوية فهم ركائز أي أمة وخط الدفاعِ الأول والأخير عنها فقد يقومون بالتعبير عن أرائهم بطرق مختلفة وهم فعلياً أكثر القوى المؤثرة في مستقبل الأوطان.