"حزب الله": استهدفنا مبانٍ يستخدمها جنود العدو بمستعمرة المطلة وأوقعنا من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح".‏

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