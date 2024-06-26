"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت كفرشوبا وقصف مدفعي لأطراف كفركلا وكفرحمام والخيام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً جوّيّةً استهدفت بلدة كفرشوبا"، مشيرًا إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت أطراف بلدات كفركلا، كفرحمام، برج الملوك، تلة العزية، ومرج مدينة الخيام".

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