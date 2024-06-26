حركة حماس: هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين جريمة صهيونية 

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتنفيذها سبع عشرة عملية هدمٍ خلال اليوم، منها أحد عشر منزلاً ومنشأة في قرية أم الخير بمسافر يطا بمحافظة الخليل، إضافة لهدم العشرات من المنازل والمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية؛ هو جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه، في الوقت الذي تواصل فيه توسّعها الاستيطاني، ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ودعت حركة حماس في بيانها: أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس؛ إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية، من هدمٍ واقتحاماتٍ وقتلٍ واعتقالات، واعتداءاتٍ لقطعان المستوطنين الإرهابيين، وتصعيدِ حالة الاشتباك مع هذا العدو الفاشي، حتى زواله عن أرضنا ومقدّساتنا، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك الفوري بكافة الأدوات، لحمل حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق شعبنا الفلسطيني.