حزب الله يقصف التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر يوم الأربعاء 26-6-2024 التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
استهداف مستعمرة المطلة
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة على الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.