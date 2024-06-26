إيران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز.

وقال أوجي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".

وأضاف أوجي بالقول إنه "تم تحقيق وعد الرئيس الشهيد الراحل إبراهيم رئيسي بتحويل إيران إلى مركز إقليمي للغاز والمتخصصون يعملون لتبديل مذكرة التفاهم لعقد وسيؤدي ذلك إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في هذا الصدد: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".

الكرملين: تعيين روتة أمينا عاما للناتو لن يغير النهج العدائي للحلف تجاه روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن قرار تعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يغير النهج العدائي للحلف تجاه روسيا.

وأضاف بيسكوف "لا يمكن لهذا الاختيار أن يغير أي شيء في التوجه العام لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء، والتي تعمل بشكل منفصل، كدول أعضاء مستقلة تحت القيادة المباشرة للولايات المتحدة، وتعمل معًا كتحالف لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مضيفًا "هذا تحالف معاد لنا الآن"، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان سفراء 32 دولة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد وافقوا على ترشيح مارك روته - الذي خسر الانتخابات الهولندية لمنصب رئيس الوزراء - لتولي منصب رئيس الحلف للسنوات الخمس المقبلة.

الكرملين: منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة ولكن يجب أن يتطرق إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعداد روسيا لإجراء حوار بشأن الاستقرار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، في حال كانت الأزمة الأوكرانية مطروحة على طاولة المفاوضات.

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية : "إننا منفتحون على الحوار ولكن حوار واسع وشامل يشمل جميع الأبعاد بما فيها الصراع حول أوكرانيا وتدخل الولايات المتحدة في هذا النزاع"، تعليقًا منه على تصريحات واشنطن بأنها مستعدة للحوار مع موسكو حول المخاطر النووية بعيدًا عن الحديث بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة ولكن فيما يخص جميع القضايا العالقة وليس عبر تحديد بعض الجوانب الفردية من مجموعة كاملة من القضايا المتراكمة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.