الجامعة العربية: هناك مساعٍ للوصول إلى تفاهمات حول الشعور الرئاسي في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - شاهد بالفيديو:

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 05:26 م 6/26/2024 5:26:30 PM

أكد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل وتتضامن معه تجاه ما يواجهه من مخاطر وتحديات، فى ظل الحرب الإسرائيلية الراهنة.

وأضاف الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري صباح اليوم الأربعاء، في مستهل زيارته إلى بيروت: "إن لبنان يعاني من عدة أمور ومشكلات سياسية أهمها مسألة الشغور الرئاسي الذي يعطل الكثير من الملفات، مشيرا الي أن زيارته إلى لبنان تأتي بهدف الحوار مع كافة الأطراف فيما يتعلق بمسألة الشغور الرئاسي والوضع في الجنوب اللبناني نتيجة الحرب الدائرة وكيفية الوصول إلى نهاية لهذا الوضع.



وتابع السفير حسام زكي حديثه قائلا: “إن الجامعة العربية تنقل دائما إلى الرئيس بري وإلى الجميع من خلال هذه الزيارة ما تراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي ، ونحرص دائما على وضع رؤيتنا في هذا المجال”، موضحا أن مشاركة الجامعة العربية في وضع الرؤية تفتح المجال أكثر للعمل الصحيح والسليم المبني على أساس وعلى إدراك كامل فيما يتعلق بالأوضاع والتحديات التي يواجهها لبنان.

ولفت الي إنه يستشعر من الحوارات التي أجراها حتى الآن في مستهل الزيارة إلى لبنان، أن الانقسام في لبنان ليس كما كان سابقا، وأن هناك مساعي للوصول إلى تفاهمات حول مسألة الشعور الرئاسي التي تستدعى من الجميع العمل والتشاور للتوصل إلى شخصية واحدة تكون مناسبة لشغل منصب الرئيس.



شاهد الفيديو: