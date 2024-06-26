مجلس أساقفة زحلة والبقاع عقد اجتماعه الدوري وتابع شؤونًا كنسية واجتماعية

أعلن مجلس أساقفة زحلة والبقاع، "أنّه عقد اجتماعه الدّوري في مطرانية الرّوم الأرثوذكس- زحلة، بمشاركة الأساقفة: إبراهيم مخايل إبراهيم، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وأمين سر المجلس الأب إيلي بوشعيا".

وأشار في بيان، إلى أنّه "بعدما تدارس الآباء الأساقفة شؤونًا كنسيّة واجتماعيّة، انضمّت إلى الاجتماع المكلّفة بمهام مدير عام "مؤسسة مياه البقاع" بولا اميل حاوي، وأضاءت بدقّة على واقع المؤسّسة والتحدّيات الّتي تواجهها، وعرضت بعض الحلول الّتي هي في طريقها إلى التّنفيذ، لتأمين الخدمات الأساسيّة للمواطنين، وقد ثمّن الأساقفة نشاط حاوي".

ولفت المجلس إلى أنّ "ثمّ انضمّ إلى الاجتماع رئيس إقليم "كاريتاس" زحلة فادي سابا والمسؤول المالي نديم الحجار، وقد وافق المطارنة على طلبهما بتنسيق العمل بين فريق مكتب "كاريتاس" وكهنة الأبرشيّات، لزيادة عدد المتطوّعين والمندوبين في الأحياء والرعايا".

وذكر "أنّه استقبل أيضًا في اجتماعه، وفدًا من "تجمّع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام والمصالح المستقلّة"، الّذين طالبوا بدعم مطالبه، خصوصًا إنصافهم من قبل الدّولة لقبض تعويضاتهم بطريقة عادلة تتناسب مع سعر صرف الدولار. وقد وقف المطارنة إلى جانب هذه المطالب الّتي يجب أن تلاقي الحلّ المناسب من قبل المسؤولين، ليتمكّن المتقاعدون من العيش الكريم في وطنهم".