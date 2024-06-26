"تجمع العسكريين المتقاعدين": إمهال الحكومة حتى 10 تموز لحل موضوع الرواتب وإلا إقفال مؤسسات عامة

ذكر "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان، "أنّه عقد اجتماعًا استثنائيًّا بحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريّين، والسّبل الآيلة إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم، وآليّات التحرّكات المواكبة بعد انقضاء شهر حزيران، المهلة الّتي حدّدتها الحكومة لنفسها لإصلاح الرّواتب والأجور، بعد الزّيادة الأخيرة، وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام؛ وبعد عدم وجود أيّ تصوّر إصلاحي للرّواتب خلال الشّهر الحالي كما وعدت الحكومة".

وأكّد المجتمعون على "الدّراسة القانونيّة للمنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين، الّتي تتلخّص بالتّالي:

１- إعطاء نسبة موحّدة %40 على الاقل لكلّ العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام 2019 بالدّولار الأميركي، على ألّا يقلّ الحدّ الأدنى فيها عمّا يؤمّن الحدّ الأدنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النّسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة، على أن تشمل المتقاعدين جميعًا بعد 17 تشرين الأوّل 2019.

２- وقف العلاوات والتّقديمات على مسمّياتها كافّة.

3 - التّأكيد على العدالة وخاصّةً بين الرّتباء والأجهزة العسكريّة، في ما خصّ إعطاء المؤهّلين قسائم محروقات.

4- إعطاء الحكومة مهلة تنتهي ليل 10 تمّوز المقبل، لتبادر إلى الاتصال والتّواصل مع التجمّع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمّع حريّة التحرّك بعد هذا التّاريخ، حتّى إقفال مؤسّسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه.

5- القيام بتحرّكات ميدانيّة متتالية ومتصاعدة، لإقفال المؤسّسات العامّة بما فيها المرافئ البحريّة ومطار بيروت الدولي.

6- دعوة العسكريّين المتقاعدين إلى الجهوزيّة للتحرّك وفق الخطط الموضوعة من قبل التجمّع.

7- دعوة وسائل الإعلام وعائلات العسكريّين المتقاعدين وعائلات الشّهداء والشّهداء الأحياء والمدنيّين المتقاعدين وعائلاتهم، إلى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحرّكات لتحقيق الأهداف المطلوبة".