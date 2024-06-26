فيضانات تجتاح أجزاء من سويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة، في حدوث فيضانات بسويسرا بالقرب من مدينة بازل، وفي جنيف وفي كانتون فود المطل على بحيرة جنيف، بحسب ما أعلنته السلطات السويسرية. وكانت شرطة الكانتون الواقع جنوب بازل تلقت مساء أمس الثلاثاء، عدة مئات من البلاغات بشأن أقبية غمرتها المياه، وانقطاع التيار الكهربائي، بالاضافة إلى أضرار أخرى ناجمة عن فيضان المياه. وبحلول اليوم الأربعاء، كان الوضع قد هدأ. وفي كانتون فود الواقع غربي سويسرا، تم استدعاء إدارة الإطفاء أكثر من 200 مرة. وفي بلدة موجيس، وصل النهر إلى مستويات فيضان غير متوقع حدوثها إحصائيا ولو مرة واحدة كل مئة عام، بحسب ما ذكرته الشرطة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي جنيف، أدى هبوب العواصف الرعدية القوية وهطول الأمطار الغزيرة، إلى تعليق عمليات الطيران لمدة ساعتين.