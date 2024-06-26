الاحتلال يستهدف مقابر الشهداء في لبنان انتقاما لحرائق المطلة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمشاهد حرائق المطلة بإستهداف مقابر الشهداء في بلدة كفركلا في لبنان.

حزب الله يستهدف المطلة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة على الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏