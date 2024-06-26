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الاحتلال يستهدف مقابر الشهداء في لبنان انتقاما لحرائق المطلة

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمشاهد حرائق المطلة  بإستهداف مقابر الشهداء في بلدة كفركلا في لبنان.

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حزب الله يستهدف المطلة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة على الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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