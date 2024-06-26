وسيم السيسي: ٨٨.٪؜ من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، أن الأفروسنتريك تهدف إلى سرقة التاريخ أولًا ثم سرقة الجغرافيا فيما بعد، مضيفًا أن الرد يجب أن يكون عن طريق الفكر بالفكر.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي انعقد الاثنين الماضي تحت عنوان «الأفروسنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟».

وأوضح أنه لم يوجد حتى عام ٦٠٠ ميلادية أسوَد واحد في مصر وأن العرق الأسود ظهر في مصر منذ ٧٥٠ عام مضت، مضيفًا أن ظهورهم جاء لسببين وهما تجارة العبيد والتجارة البينية بين أفريقيا ومصر.

وأشار السيسي إلى أنه في عام ٢٠١٥ نشرت المجلة الأمريكية للوراثة البشرية موضوع جاء فيها أن "المصريون فينا جميعا كأسيويين وأوروبيين منذ ٥٥ ألف سنة مضت"، وقال أن ٨٨.٦٪؜ من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون و٩٧.٥٪؜ من جينات المصريين كمسلمين ومسيحيين واحدة.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلًا من الدكتورة جيهان زكي، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الدكتور وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشروق بركات، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة السويس وصاحبة مشروع تخرج فيلم وثائقي عن الأفروسنتريك وتشويهها لمصر.

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