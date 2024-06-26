في اتصال هاتفي.. شكري ونظيره التركي يبحثان مستجدات الأوضاع بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن شكري تناول مع هاكان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وشدد الطرفان على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.

وأكد الطرفان على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة.