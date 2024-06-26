اخبار العالم

سيبوا الناس تتنفس.. عزة مصطفى تعلق على قرار غلق المقاهي والنوادي في العاشرة مساءً

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية والكافيهات والنوادي في الساعة العاشرة مساءً، قائلة: «مينفعش كده ويجب إعادة النظر في ذلك الأمر».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، « لازم نفكر مع بعض، فيه أماكن زي القهاوي والكافيهات والحدائق والنوادي والملاهي؛ ما ينفعش يتم غلقها الساعة العاشرة، ولا بد أن يتم التفكير في هذه الأمور ببساطة».

وتابعت عزة مصطفى: «عايزين نسيب الناس تخرج تتنفس بالليل تعويضًا عن الأجواء الحارة صباحا، حتى لو هنضطر لتقليل إضاءة هذه الأماكن بـ 50% على الأقل».

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى، قائلةً: «محتاجين نقف جنب بلدنا، ولكن سيبو الناس تشم نفسها شوية».

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا