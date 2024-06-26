سيبوا الناس تتنفس.. عزة مصطفى تعلق على قرار غلق المقاهي والنوادي في العاشرة مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية والكافيهات والنوادي في الساعة العاشرة مساءً، قائلة: «مينفعش كده ويجب إعادة النظر في ذلك الأمر».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، « لازم نفكر مع بعض، فيه أماكن زي القهاوي والكافيهات والحدائق والنوادي والملاهي؛ ما ينفعش يتم غلقها الساعة العاشرة، ولا بد أن يتم التفكير في هذه الأمور ببساطة».

وتابعت عزة مصطفى: «عايزين نسيب الناس تخرج تتنفس بالليل تعويضًا عن الأجواء الحارة صباحا، حتى لو هنضطر لتقليل إضاءة هذه الأماكن بـ 50% على الأقل».

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى، قائلةً: «محتاجين نقف جنب بلدنا، ولكن سيبو الناس تشم نفسها شوية».