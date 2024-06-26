تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقالت التنسيقية في بيانها تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، لذلك تحث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت التنسيقية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.

وأشار البيان إلى أن التنسيقية ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

مؤكدة أن الترشيد سوف يعود بالنفع على المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة ويؤدي إلى الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري وتغيير المناخ

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