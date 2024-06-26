البيت الأبيض: نعمل جاهدين من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل عبر السبل الدبلوماسية

أعلن البيت الأبيض، أننا "نعمل جاهدين من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل عبر السبل الدبلوماسية". كما ذكر البيت الأبيض، أن "حماية الأميركيين في لبنان هي أولوية للرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفاً "سنبقى على اتصال مع الأميركيين المسجلين في السفارة الأميركية في لبنان". كذلك طالب البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر في لبنان.

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