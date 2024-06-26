أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى انني "استمعت من ميقاتي الى تقديراته ورؤيته للوضع وناقشت معه الاوضاع الخاصة بالحرب في الجنوب، وناقشنا المسائل الاخرى المرتبطة بالشغور الرئاسي في لبنان وبعض القضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والداخلية".
ولفت زكي، الى أن "الحديث بشأن هذه القضايا يأتي دائما من باب الدعم الادبي والسياسي الذي توفره الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة وكل المراحل الصعبة التي نواجهها".
وذكر أننا "نعلم ان هناك تحديات كبيرة تواجه البلد وحالة من عدم التوافق الشعبي بشأن عدة موضوعات وهي تعطّل البلد، وندعو دائما الى التوافق والوصول الى حلول وسط".
وأضاف "ندعو جميع الفرقاء الى وضع مصلحة لبنان فوق اي مصالح اخرى ضيقة، وسنستكمل اللقاءات مع اطراف سياسية اخرى في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التقى ميقاتي: لوضع مصلحة لبنان فوق اي مصالح اخرى ضيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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