"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرتي إيفن مناحم وأفيفيم

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
كذلك أفاد الحزب في بيان، بأن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
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