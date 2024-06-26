"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرتي إيفن مناحم وأفيفيم

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

كذلك أفاد الحزب في بيان، بأن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بنت ‏جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة". ‏