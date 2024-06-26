قوى الامن عممت صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين

اعلنت المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة في بيان، بانها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوف: ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني) لسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا من أحد المواطنين في محلّة بشارة الخوري، بعد قيامه بالاعتداء عليه بسكّين.

وتابع البيان "تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170/01، أو 811171/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".