اعلنت المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة في بيان، بانها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوف: ا. ق. (مواليد عام 1989، لبناني) لسلبه مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًّا من أحد المواطنين في محلّة بشارة الخوري، بعد قيامه بالاعتداء عليه بسكّين.
وتابع البيان "تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170/01، أو 811171/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه بسكّين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.