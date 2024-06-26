أطباء بلا حدود تعلن اغتيال أحد أعضائها في غزة على يد الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة "

" أن الجيش الإسرائيلي اغتال فادي الوادية، أحد أعضاء المنظمة في قطاع غزة، عبر استهدافه بغارة جوية.

و أصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح"، لافتة إلى أن "الهجوم أودى بحياة فادي وخمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".

في السياق ذاته، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عضو المنظمة القتيل الوادية، قائلة إنه "استشهد وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرة تابعة لسلاح الجو "قتلت إرهابيا يدعى فادي الوادية، كان يعمل كعنصر مهم في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

و أضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الوادية "قام بتطوير صواريخ المنظمة الإرهابية وكان شخصية مركزية في معرفة المنظمة الإرهابية بالإلكترونيات والكيمياء".

و لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، و اقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

أكثر من 37 ألف قتيل

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن و صلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.