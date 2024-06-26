مستعمرة ايفن مناحم وموقع العاصي وزبدين يشتعلوا تحت صواريخ حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و موقع العاصي، ومستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية المناسبة.
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.