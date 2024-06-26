مستعمرة ايفن مناحم وموقع العاصي وزبدين يشتعلوا تحت صواريخ حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و موقع ‏العاصي، ومستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎07:30‌‏ من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

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