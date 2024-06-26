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مستعمرة ايفن مناحم وموقع العاصي وزبدين يشتعلوا تحت صواريخ حزب الله

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و موقع ‏العاصي، ومستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

 

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

 

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎07:30‌‏ من عصر يوم الأربعاء 26-6-2024، موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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