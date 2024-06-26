المقاومة العراقية: ضربنا سفينة إسرائيلية في مينا حيفا بالطائرات المسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أنها بالإشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، نفذت عمليةً عسكرية، وضرب سفينة ( мѕc мanzanιllo) الإسرائيلية في ميناءِ حيفا بعدد من الطائرات المسيرةِ .

وقالت المقاومة العراقية: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكرية استهدفتْ سفينةَ ( мѕc мanzanιllo) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعدد من الطائراتِ المسيرةِ .

وأكدت المقاومة العراقية، على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.