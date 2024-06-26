شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يفتحون ملف أزمة الحجاج المصريين.. ووزير السياحة: إنهاء تراخيص 16 شركة مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور احمد عيسي، وزير السياحة والآثار أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعاً اليوم 26 يونيو 2024 برئاسة النائبة نورا على (رئيس اللجنة)، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وطالبت النائبة نورا علي (رئيسة اللجنة) وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.