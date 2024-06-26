شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى توحيد جهود العمل الأهلى والتطوعى خلال فترة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق العديد من النجاحات منذ انطلاقه وحتى الآن، مشيرا إلى أن التحالف لعب دورا مهما لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

وقال "البنا"، إن التحالف الوطني نجح أيضا في توحيد جهود المجتمع الأهلي في مصر وتوجيهه إلى الطريق الصحيح، ليكون داعما لجهود الدولة المصرية، لافتا إلى أن التحالف أطلق العديد من المبادرات التي كان لها تأثير كبير في دعم الفئات الأكثر احتياجا، اعتمادا على ما يمتلكه من قاعدة بيانات ضخمة بشأن الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني كان حريصا منذ اليوم الأول لتدشينه على انتهاج استراتيجية بعيدة كل البعد عن العشوائية لضمان وصول المساعدات والدعم إلى المستحقين، وذلك من خلال تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به مصر خلال الفترة الماضية.

ونوه النائب محمد رضا البنا، إلى نجاح التحالف الوطني في تطوير أنشطتة لتتحول من مجرد مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، مشددا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال فترة قصيرة ترك بصمة واضحة في نجاح توحيد جهود العمل الأهلي والتطوعي ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة في دعم مسيرة التنمية والبناء.