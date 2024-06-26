شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال الشورى: لم تكن المسافات الطويلة حاجزا أمام التحالف الوطنى لتأدية دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني وصل لكل مواطن مصري مهما بعدت المسافات، فلم تكن المسافات الطويلة حاجزاً أمام هذا الكيان العظيم لتأديه دوره الخيري في دعم الأسرة المصرية على كافة النواحي الاجتماعية والمادية والنقدية وغيرها من المبادرات الهامة التي أطلقها التحالف على مدار العاميين الماضيين، لتكون بمثابة قطار للخير لايتوقف.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحالف الوطني حقق نتائج إيجابية ونجح في تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي، فضلا عن دوره في تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الفئات التي عانت من التهميش على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن التحالف الوطني نجح في أن يكون أهم أيادى الخير لدعم الفئات الأولي بالرعاية، حيث يتواجد هذا الكيان في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، الأمر الذى جعله أهم مظلة تستوعب كافة الأسر المصرية دون تمييز، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة.