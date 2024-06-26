شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بحملة "حياة كريمة" ويؤكد: ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بالحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ودوره الحيوي في حماية البيئة من خلال تبني ممارسات مستدامة وتقليل الاستهلاك، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هذه الحملة هي الأكبر من نوعها في مصر لترشيد استهلاك الطاقة التي أصبحت ضرورة ملحة من أجل مواجهة التحديات البيئية الحالية لافتا إلى أن الإستهلاك المفرط للطاقة يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وتفاقم التغيرات المناخية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة العامة."

وتابع أستاذ العلوم السياسية من المتوقع أن تشمل الحملة أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الترشيد وتحفيز السلوكيات البيئية الإيجابية و نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على تفاعل المواطنين والمؤسسات مع المبادرات المطروحة، واستعدادهم لتبني ممارسات توفر الطاقة وتقلل من الأثر البيئي السلبي.

وأكد الدكتور فرحات على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق نجاح الحملة، مشددا على أن "التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التغيير المطلوب ودعم المؤسسات لهذه الحملة من خلال تبني تقنيات وحلول موفرة للطاقة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا"

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي تفائله بأن حملة 'استهلاك أقل تأثير كبير' ستلقى تجاوبا واسعا وستسهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس نحو العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة، كما نثق بقدرة شعبنا على التحرك نحو هذا الهدف.