أكّد مصدر دبلوماسي لـ "النشرة" انه "رغم كل الحملات الإعلامية والتصعيد في الخطاب السياسي، إلى ان هناك مؤشرات جدّية تفيد بخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة".
واضاف: "لا مصلحة لأي طرف اقليمي او دولي بإستمرار المواجهات الحدودية. وتحدث عن عدم وجود معطيات تشير إلى توسيع الحرب، رغم استمرار التراشق الناري بين إسرائيل و "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر دبلوماسي غربي لـ "النشرة": خفض التصعيد جنوب لبنان عنوان المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.