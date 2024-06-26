مصدر دبلوماسي غربي لـ "النشرة": خفض التصعيد جنوب لبنان عنوان المرحلة المقبلة

أكّد مصدر دبلوماسي لـ "النشرة" انه "رغم كل الحملات الإعلامية والتصعيد في الخطاب السياسي، إلى ان هناك مؤشرات جدّية تفيد بخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة".

واضاف: "لا مصلحة لأي طرف اقليمي او دولي بإستمرار المواجهات الحدودية. وتحدث عن عدم وجود معطيات تشير إلى توسيع الحرب، رغم استمرار التراشق الناري بين إسرائيل و "حزب الله".