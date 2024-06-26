مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: غالانت وسوليفان بحثا ضرورة تغيير الواقع الأمني على حدود إسرائيل مع لبنان

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحثا ضرورة تغيير "لواقع الأمني على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية".
ولفت المكتب، الى أن "غالانت يقول عقب اجتماعات مع مسؤولين أميركيين إنه أحرز تقدما كبيرا فيما يخص مسألة تزويد إسرائيل بالذخائر".
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