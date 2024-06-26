بوريل: لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة تحمل حرب أخرى والاتحاد الأوروبي سيتأثر بها

اشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى انه لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة تحمل حرب أخرى، والاتحاد الأوروبي سيتأثر بها.

ولفت بوريل في تصريح له، الى انه بحثت مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب سبل التهدئة الفورية على الحدود مع إسرائيل.

وشدد بوريل علبى ان الاتحاد الأوروبي يدعم دور الجيش اللبناني واليونيفيل في الحفاظ على السلام والاستقرار بجنوب لبنان.