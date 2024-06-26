القوات المسلحة اليمنية: نفذنا مع المقاومةِ العراقيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينة إسرائيليةَ بميناءِ حيفا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة، نفذنا بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

وأكدت القوات، أنها "ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".