حذرت وزارة الخارجيّة الألمانية من "السّفر إلى كلٍّ من إسرائيل، كافّة الأراضي الفلسطينيّة، ولبنان".
ودعت الوزارة "المواطنين الألمان للتسجيل وبشكل عاجل في لائحة التّأهب للأزمات ELEFAND، حيث يتيح لنا ذلك إبلاغكم بانتظام بالتّطورات الحاصلة والتّدابير المتّخذة عبر رسائل المواطنين. يرجى أيضًا مراجعة إرشادات السّفر والسلامة بانتظام للحصول على أحدث المعلومات".
ولفتت الى أنه اذا "كنتم مسجّلين في لائحة الاستعداد للأزمات و غادرتم لبنان منذ ذلك الحين، فيرجى تحديث بياناتكم على الفور، وفي حالات الطوارئ، يمكنكم التّواصل معنا خارج ساعات العمل على رقم خدمة الجاهزيّة التّالي: 009613600053".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجيّة الألمانية حذرت مواطنيها من السّفر إلى لبنان: للتسجيل وبشكل عاجل في لائحة التّأهب للأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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