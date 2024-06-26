روسيا تحاكم صحفيا أمريكيا بتهمة التجسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في روسيا أمس، محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المسجون منذ أكثر من عام بتهمة التجسس، في قضية وصفها مؤيدوه ورب عمله والحكومة الأمريكية بأنها مختلقة. وتقام محاكمة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، ونفى المراسل (32 عاما) التهم الموجهة إليه أثناء الاستجواب، وأظهرت الصور التي التقطت من قاعة المحكمة جيرشكوفيتش مرتديا سروال جينز وقميصا، ويقف في قفص زجاجي. واعتقل جيرشكوفيتش في نهاية مارس 2023 أثناء رحلة بحثية في يكاترينبرج.

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