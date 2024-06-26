شكرا لقرائتكم خبر أمريكا لكوريا الشمالية: اتركوا تصرفاتكم الصبيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا وحثت النظام الشيوعي على الامتناع عن المزيد من الأفعال التي تزعزع الاستقرار، واعتبرته عملا صبيانا.

وذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في بيان أنها علمت بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وتجري مشاورات عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء وشركاء إقليميين آخرين، حسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأضافت القيادة أن الولايات المتحدة تدين تلك الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من «الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار»، وأكدت مجددا أن التزامات الولايات المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت قوية.

وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل، قائلة إن تحليل الموقف جار، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات عبر

الحدود بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، حيث أطلقت أمس أكثر من 250 بالونا يحمل قمامة، بحسب ما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وهو ما يمثل سادس إطلاق لمثل هذه البالونات منذ أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها في إشعار للصحفيين، إن هناك نحو 100 بالون - معظمها تحمل ورقا خردة - هبطت في سول والجزء الشمالي من إقليم جيونججي المحيط بالعاصمة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه حتى التاسعة صباحا، لم تكن هناك بالونات تحلق في الهواء، بينما أظهر تحليل البالونات المستردة أنها لا تحتوي على أي مواد ضارة.

ويقدر بأن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من ألفي بالون تحمل القمامة منذ 28 من مايو، في خطوة للمعاملة بالمثل ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.

وردا على حملة البالونات، أجرت كوريا الجنوبية بثا مناهضا لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت على الحدود في التاسع من يونيو للمرة الأولى منذ 6 أعوام، لكن البث لم يستمر في محاولة واضحة لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها ما زالت على استعداد لإجراء بث عبر مكبرات الصوت في أي وقت، وحذرت من أن تنفيذ مثل هذه العمليات سيعتمد على تصرفات كوريا الشمالية.