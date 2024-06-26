قلق أممي من تراجع إنتاج الأفيون الأفغاني

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وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا أمس، خاصة من بديل الهيروين الصناعي المسمى نيتازين الذي أدى بالفعل لوفيات في عدد من الدول الأوروبية.
وفي 2022 منعت طالبان زراعة الخشخاش المنوم الذي يتم الحصول منه على مادة الأفيون الخام في أفغانستان، ونتيجة لذلك تراجع إنتاج الأفيون في العالم بنسبة 74% العام الماضي، أي أقل من ألفي طن، بحسب تقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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