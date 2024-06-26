الغرب الأوسط يواجه تحذيرات الأعاصير والفيضانات

تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة من شرق نبراسكا وساوث داكوتا إلى أيوا ومينيسوتا لحصار بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ الأسبوع الماضي، بينما تشهد أيضًا موجة حر شديدة، وسقط ما يصل إلى 18 بوصة (46 سنتيمترًا) من الأمطار في بعض المناطق، وارتفعت بعض الأنهار إلى مستويات قياسية، وتم إنقاذ مئات الأشخاص، وتضررت المنازل، بالإضافة إلى استمرار تحذيرات من حدوث أعاصير وفيضانات مفاجئة وهطول برد كبير.

عمليات الإخلاء

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عدة تحذيرات من الإعصار في أجزاء من ولايتي أيوا ونبراسكا، حيث أظهر خبراء الأرصاد الجوية الإخبارية التليفزيونية المحلية صورًا لتساقط حبات البرد الكبيرة وتحدثوا عن أمطار غزيرة جدًا، ولم يتم الإبلاغ على الفور عن أي أضرار ناجمة عن الأعاصير، ولم يكن مدى الضرر الناجم عن البرد واضحًا، كما مددت خدمة الأرصاد الجوية التحذيرات من الفيضانات لعدة أنهار في داكوتا الجنوبية ونبراسكا وأيوا ومينيسوتا، وفي وقت سابق من، اخترقت مياه الفيضانات السدود في ولاية أيوا، مما خلق ظروفًا خطيرة دفعت إلى عمليات الإخلاء.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة مونونا، بالقرب من حدود نبراسكا، إن نهر ليتل سيوكس اخترق السدود في عدة مناطق، وفي مقاطعة وودبري المجاورة، نشر مكتب الشريف مقطع فيديو بطائرة بدون طيار على فيسبوك يظهر النهر وهو يفيض على السد، ويغمر الأراضي في ريف سميثلاند، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

تدابير الحماية

ومع فيضانات مناطق جديدة، قامت بعض المدن والبلدات بالتنظيف بعد انحسار المياه، بينما قامت مدن وبلدات أخرى في اتجاه مجرى النهر بتكديس أكياس الرمل، واتخاذ تدابير أخرى للحماية من التيارات المتضخمة القادمة، وتضخمت بعض الروافد الطبيعية المتواضعة لتتحول إلى أنهار متدفقة، مما أدى إلى إتلاف المنازل والمباني والجسور.

وقال تيم كومان، عالم الجيولوجيا في ولاية داكوتا الجنوبية، إن الأنهار الخمسة الرئيسية في الركن الجنوبي الشرقي للولاية بلغت ذروتها وتنخفض ببطء.

وفي سيوكس سيتي ومقاطعة وودبري بولاية أيوا، استجاب المسؤولون لشكاوى السكان بأنهم لم يتلقوا سوى القليل من التحذيرات بشأن الفيضانات وشدتها، وقال مارشال إطفاء مدينة، سيوكس مارك، إيسوف في مؤتمر صحفي إن الأنهار بلغت ذروتها أعلى مما كان متوقعًا.

وأشار، مارك إيسوف، قائد إطفاء مدينة سيوكس بقوله: «حتى لو علمنا بهذا الأمر قبل أسبوعين، لم يكن بوسعنا فعل أي شيء في هذه المرحلة، لا يمكننا تمديد طول السد بالكامل»، وتسربت المياه على سدود نهر بيج سيوكس، وقدر إيسوف أن مئات المنازل من المحتمل أن تتعرض لبعض الأضرار الداخلية الناجمة عن المياه.

200 مكالمة

وذكرت أماندا هاس، أخصائية إعادة تأهيل الحياة البرية المرخصة، إن Forever Wildlife Lodge and) Clinic)، وهي منظمة غير ربحية لإنقاذ الحيوانات، في شمال غرب ولاية أيوا، استجابت لأكثر من 200 مكالمة منذ بدء الفيضانات.

ووصف هيس الفيضانات بأنها «كارثية» على الحياة البرية في ولاية أيوا، حيث يتم غسلها من أوكارها وإصابتها بالحطام وفصلها عن بعضها البعض، وتستجيب هي وأخصائيو إعادة التأهيل الآخرون للمكالمات المتعلقة بجميع أنواع الأنواع، بدءًا من الظباء وحتى الأرانب والنسور، وقالت: «لم أر الأمر بهذا السوء من قبل، على الإطلاق».